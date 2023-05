Polícia Civil alerta para golpe das 'panelas importadas' em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alerta a população sobre uma nova fraude que vem ocorrendo em todo o Estado, onde os golpistas oferecem panelas importadas prometendo qualidade e preço baixo.

De acordo com alerta da polícia, esses estelionatários se passam por representantes de marcas famosas e utilizam técnicas de vendas para convencer as pessoas a comprar seus produtos, após à venda, muitas vítimas relatam que as panelas apresentam defeitos de fabricação, como rachaduras e deformações. Além de não cumprirem as promessas de resistências e durabilidade.

Os golpistas realizam a cobranças indevidas no cartão de crédito das pessoas que caíram no golpe.

A Polícia Civil alerta para verificar a procedência do vendedor e da marca do produto antes de efetuar a compra. E, caso tenha sido vítima deste golpe, a recomendação é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência e buscar orientações sobre como proceder para tentar recuperar o dinheiro ou produto adquirido.

