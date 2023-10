Polícia Civil apreende munições com suspeito de violência doméstica

Um homem de 26 anos vai responder em liberdade após pagar R$4mil de fiança, pelos crimes de posse irregular de munições, violência doméstica e ameaça, contra a ex-companheira, na manhã desta segunda-feira (9) no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.



O homem havia sido denunciado no dia 2, deste mesmo mês. Após agredir e ameaçar a ex-companheira, que foi até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e denunciou as agressões e ameaças, sofrida pelo suspeito.



Ainda em depoimento, a vítima teria relatado o medo de ser morta, devido o suspeito possuir uma arma de fogo e ser bastante agressivo. De posse das informações, a Polícia Civil, realizou uma busca no Sisarm-PF (Sistema de Informações sobre armas) da Polo Federal, onde não foi encontrado autorizações de registros para posse ou porte de armas ou munições, para o suspeito.

Continue Lendo...



A justiça teria autorizado os policiais civis, a realizar buscas no imóvel e confirmar se de fato haveria armas no local, na manhã desta segunda-feira, investigar da DAM, com apoio da PMA (Polícia Militar Ambiental), o mandado de busca e apreensão, foi cumprido no imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a revista, foram encontradas 26 munições, calibre 380. O homem recebeu voz de prisão, por posse ilegal de arma de fogo ou munições e similares, sendo arbitrada uma fiança de R$4mil.



Após o pagamento da fiança, o homem foi liberado e responderá o processo em liberdade. A PMA foi chamada, devido a residência ser protegida por um cão de grande porte, da raça rotwiller. Não foi necessário a intervenção por meio de armas e após as buscas, o animal sem sofrer qualquer tipo de lesão, foi liberado em seu quintal.