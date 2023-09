Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra acusado de furto

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (25), a prisão de um homem, de 36 anos, conhecido como Cowboy, acusado de cometer furto e outros crimes graves.

Segundo a polícia, o mandado de prisão foi expedido pela 3º Vara Criminal de Três Lagoas e efetuado pelas equipes do 3º Departamento de Polícia de Três Lagoas, em cumprimento a uma sentença condenatória de furto qualificado cometido pelo acusado, em 2016.

O acusado era morador do bairro Novo Oeste e já é conhecido pelas forças de segurança do município. Segundo as investigações, ele já tem várias passagens por crimes graves, como homicídio e tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, o condenado foi encaminhado à Penitenciária de Três Lagoas, onde permanecerá cumprindo uma pena de reclusão de quatro anos, conforme determinação judicial.