Polícia Civil deflagra operação que investiga homicídios em Três Lagoas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) a Operação Sepulcro, que investiga três homicídios ocorridos em Três Lagoas no ano passado. Os crimes teriam sido praticados por integrantes de uma organização criminosa. Os homicídios são referentes a corpos encontrados carbonizados em Três Lagoas no ano passado, segundo o delegado regional, Ailton Pereira. Um corpo foi encontrado na saída para Brasilândia e outro na Cascalheira.

A ação policial é a conclusão das investigações realizadas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas.

A operação, coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas, através da SIG e ocorre simultaneamente em três estados, nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, Andradina (SP) e Fortaleza (CE).

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, e 26 de prisão, nas ruas e em presídios dessas cidades.

Participam da operação, unidades policiais subordinadas ao DPI (Departamento de Polícia do Interior), DPC (Departamento de Polícia da Capital) e DPE (Departamento de Polícia Especializada), DEFRON, Polícias Civil do Estado de São Paulo e Ceará, com o apoio da AGEPEN e CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo) da SEJUSP/MS.