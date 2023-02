Polícia Civil desativa depósito de drogas no Novo Oeste

O SIG (Seção de Investigações Gerais), da Polícia Civil desativou uma casa que servia como depósito para armazenar drogas, no Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, no início da manhã de quarta-feira (8), uma equipe do SIG realizava diligências na região para repressão de crimes de furtos e roubos, quando receberam denúncias de um local que servia como depósito de droga destinadas abastecer as ‘bocas de fumo’ da cidade.

No local foram apreendidos grande quantidade de cocaína e maconha, além de instrumentos utilizados para o preparo e embalo de porções de drogas, como balança de precisão, rolos de papel filme e recortes de material plástico.

Durante as investigações, um homem, de 20 anos foi identificado como morador do imóvel e responsável pela droga, os policiais fizeram diversas diligências para captura-lo, mas o suspeito não foi localizado.

Ainda de acordo com as informações policiais, a droga apreendida é suficiente para preparar cerca de dois mil cigarros de maconha, e trezentas porções de pasta base de cocaína.