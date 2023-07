Polícia Civil elabora cartilha contra vários golpes

A quantidade de ocorrências de crimes cibernéticos aumenta em Três Lagoas, a cada dia. Estelionatários têm feito vítimas na cidade usando diversas formas de abordagem, como falso anúncio de vendas nas redes sociais, falsa paquera ou “sextorsão”, falso perfil no WhatsApp, falso boleto, falsa ligação de agência bancária e até uso de documentos de terceiros.

Mais de 350 moradores caíram na mão de golpistas e estelionatários na cidade neste ano. Entre os golpes mais utilizados estão aqueles feitos via WhatsApp.

Os criminosos entram em contato com a vítima fingindo ser de bancos ou empresas, enviam boletos falsos e solicitam que a vítima faça o pagamento.

Diante desse atual cenário, o delegado Marcílio Dias, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, elaborou uma cartilha com orientações e prevenções sobre esses crimes. Cartilha impressa já está disponibilizada à população em todas as delegacias do Estado e visa alcançar um maior número de pessoas, disseminando conhecimento e fortalecendo a cultura de prevenção contra golpes de todas as modalidades.

“Nós estamos constatando um aumento muito grande de casos e, a cada dia, a população se vê mais vítima desses crimes. A intenção é mostrar como eles ocorrem e como as pessoas podem se defender. Por isso, é uma cartilha bem pontual, voltada para a cidade, mas queremos expandir para todo o estado. Nós separamos, por exemplo, os sete tipos de golpes mais aplicados ultimamente na nossa região”, explicou o delegado Marcílio Dias.