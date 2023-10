Polícia Civil em rondas flagra dupla com bicicleta furtada e da voz de prisão

Policiais civis da 3ª Delegacia, conseguiram recuperar uma bicicleta elétrica furtada e prender em flagrante uma dupla pelos crimes de furto qualificado e receptação, durante rondas investigativas na manhã desta segunda-feira (2), pelo bairro Jardim Carioca, região sul de Três Lagoas.



Investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil, realizavam diligências pelo bairro Jardim Carioca, quando se depararam com um veículo Fiat Palio, com dois homens no interior e uma bicicleta elétrica no porta-malas.



Achando estranho a situação, foi feita a abordagem do carro e checagem da dupla, que já continham passagens policiais. O motorista do carro, um homem de 26 anos, disse aos policiais que teria sido procurado pelo colega, apelidado de “cicatrize”, para intermediar uma venda de uma bicicleta elétrica, produto de furto. Pela ajuda de transportar e vender a bicicleta, o homem de 26 anos receberia R$50,00 como gratificação.

Continue Lendo...



O passageiro do carro, um homem de 36 anos e identificado pelo apelido de “Cicatriz”, teria confessado ter furtado a bicicleta elétrica, no bairro Santos Dumont e que teria pedido ao colega ajuda para vender o produto furtado mediante bonificação. Ainda durante checagem ao nome de “Cicatriz”, foi constado um mandado de prisão, devido “Cicatriz”, ter evadido do sistema prisional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Foi dada voz de prisão a dupla flagrante, ao homem de 26 anos, pelo crime de receptação dolosa e ao “Cicatriz” 36 anos, por furto qualificado e apresentado à justiça para cumprimento de mandado de prisão. A bicicleta elétrica avaliada em mais de R$5mil, foi levada para à delegacia, onde foi devolvida à vítima.



A Polícia Civil informou que vem realizando rondas ostensivas, além das investigativas, na tentativa de coibir crimes contra a sociedade e auxiliar a Polícia Militar, na abrangência de combate ao crime. Mas que toda ação policial contra o crime, é extremamente necessário o auxílio da sociedade, realizando denúncias anônimas de tráfico de drogas, possíveis suspeitos de furtos pelos telefones da 3ª Delegacia de Polícia Civil, (67)3524-3224, ou pelo WhatsApp (67) 99204-0244.