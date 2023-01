Polícia Civil faz busca por homem que tentou matar mulher e filho com facão

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar um caso de tentativa de feminicídio, em Três Lagoas. De uma forma cruel, um homem tentou matar a própria mulher e o filho com um facão. A ocorrência foi registrada no dia 9 de dezembro de 2022 e a Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam) está à procura do suspeito.

A vítima tem 26 anos e sofreu vários ferimentos. Ela chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ao levar oito facadas. O filho do casal tem 9 anos de idade e também ficou ferido. Desde o caso, o suspeito, de 30 anos, fugiu.

A delegada Nelly Macedo destaca que trata-se de uma ocorrência bárbara. "Foi muita sorte a vítima ter sobrevivido", pontuou.

Confira a entrevista abaixo: