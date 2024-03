Polícia Civil flagra menores vendendo crack no Paranapungá

Um trabalho investigativo da Polícia Civil, iniciado após denúncias anônimas de pessoas que estariam vendendo drogas, resultou na condução de dois adolescentes flagrados, nesta sexta-feira (1), em ato infracional, análogo ao tráfico de drogas, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

Durante monitoramento, os policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil conseguiram flagrar os adolescentes, de 15 e 17 anos, vendendo entorpecentes a usuários de drogas.

Foi feita a abordagem aos menores e a dois adultos, que estariam comprado crack com os adolescentes no momento do flagrante. Na ocasião, um dos adolescentes teria tentado esconder três porções de crack na boca, mas foi descoberto pelos policiais.

Com o segundo adolescente foi localizado uma quantia em dinheiro. Após os pais serem informados, todos foram levados até a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Foi feito o registro da ocorrência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e os menores liberados. O caso será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.