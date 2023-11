Polícia Civil investiga duas denúncias de estupro de vulnerável em Três Lagoas

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar dois casos de estupro de vulnerável em Três Lagoas. O primeiro caso envolve uma adolescente que relatou ter sido estuprada pelo padrasto, de 25 anos, de janeiro a dezembro de 2018. Em depoimento, a menina contou que foi forçada a fazer sexo com o agressor.

De acordo com a menina, os abusos só encerram após a mãe ter flagrado o agressor tentando passar a mão nas partes íntimas da criança. Durante a visita paternal, a vítima se deparou com o homem em sua residência e procurou a delegacia para pedir ajuda.

O segundo caso envolve um menino, de 4 anos, que apresentou indícios de abuso sexual. Segundo a mãe, o filho teria passado o final de semana com o pai, com quem ela está separada a seis meses, e chegou em casa com lesões nas partes íntimas.

Ainda de acordo com a mãe, médicos confirmaram que as lesões eram semelhantes de abuso sexual. Ela relatou ainda que essa não foi a primeira vez que o filho retornou da casa do genitor reclamando de dores nas partes íntimas.

Ambos os casos foram registrados na segunda-feira (13), no 3º Batalhão da Polícia Civil e na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), e seguem em investigação. Exames de Corpo de Delito devem ser pedidos, para que sejam fundamentais na apuração das denúncias.