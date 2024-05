Polícia Civil leva dupla para à delegacia e recupera TV furtada em Três Lagoas

Os policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil elucidaram um furto, nessa quarta-feira (29), que teria ocorrido no domingo (26), em uma residência no bairro Jardim Primaveril, área Central de Três Lagoas, onde foi levado um televisor de 32 polegadas.

Após o registro do furto, os investigadores identificaram o responsável, um homem de 44 anos. O suspeito foi localizado e confessou o crime, indicando que havia vendido o televisor a um tio. O tio do criminoso admitiu ter comprado a TV por um valor abaixo do mercado. Ambos receberam voz de prisão.

A dupla e o televisor foram levados para a 1ª DP. O homem foi autuado por furto qualificado, enquanto o tio, de 53 anos, foi autuado por receptação dolosa, por adquirir produto de origem duvidosa sem verificar a procedência.

O televisor foi devolvido à vítima, e o caso encaminhado à promotoria de justiça de Mato Grosso do Sul. Como o período de flagrante, que é de 24 horas após o crime, já havia passado, ambos foram liberados. O homem responderá por furto qualificado e o tio por receptação em liberdade, conforme o artigo 283 do Decreto-Lei 3.689, de 1941.