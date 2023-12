Dois vão parar na delegacia por receptação e celular furtado

Um homem, de 28 anos, foi preso por receptação após investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil descobrir o paradeiro de um notebook furtado e que estaria em uma residência, nesta quarta-feira (20), na rua do Cantor, no bairro Jardim Eldorado, região Sul de Três Lagoas.

Depois de receberem a informação sobre o notebook, os investigadores foram até a casa e falaram com o morador. Questionado sobre o paradeiro do equipamento eletrônico, o suspeito teria negado e disse que os policiais civis podiam entrar e revistar o local.

Os investigadores então localizaram o notebook e o suspeito declarou que que era de um amigo dele que morava no imóvel também. Disse ainda que há um mês, teria levado o notebook para a residência, mas que o mesmo não sabia a procedência do aparelho. Ainda na residência foi encontrado pelos investigadores um celular, que ao ser checado no sistema interno de registros da polícia, foi identificado como produto de furto.

O homem foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi autuado por receptação. O suposto colega do suspeito que estaria residindo na residência também foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento como testemunha e foi liberado.