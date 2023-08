Polícia Civil prende dois irmãos em flagrante por tráfico de drogas em Selvíria

A Polícia Civil de Três Lagoas, em conjunto com a unidade de Selvíria e o apoio da Polícia Militar, efetuou a prisão em flagrante de dois irmãos, um homem e uma mulher, sob acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nesta terça-feira (29).

A ação foi realizada com base em um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Três Lagoas. Na casa em que os irmãos residiam, foram encontrados aproximadamente 100 gramas de crack e 16 gramas de maconha.

Esses irmãos fazem parte de uma família conhecida por atividades relacionadas ao tráfico de drogas no bairro da Véstia, em Selvíria. Vale destacar que outros familiares também estão presos pelo mesmo crime.

No decorrer da operação, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra a mulher detida em flagrante. Ambos aguardam a audiência de custódia e permanecem à disposição do Poder Judiciário, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão preventiva do homem detido em flagrante.