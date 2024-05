Suspeitos de matarem empresário são presos em Três Lagoas

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (10), em Três Lagoas, a operação “Cinturão da Morte” para cumprir mandados de busca, apreensão, prisão e internação provisória de suspeitos de envolvimento, no homicídio do empresário Sebastião Ferreira Barbosa, de 53 anos, ocorrido em 1º de abril de 2024, no Cinturão Verde. Um homem foi preso e um adolescente apreendido.

Após 40 dias de investigações e coletas de provas, a polícia identificou, formalmente, e indiciou por homicídio triplamente qualificado quatro maiores e dois adolescentes, principais suspeitos de assassinar e desovar o corpo do empresário, em uma estrada vicinal do Cinturão Verde, distrito rural de Três Lagoas.

A operação foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Justiça e contou com a participação de, aproximadamente, 18 policiais civis de todas as delegacias de Três Lagoas, que foram às ruas em busca dos suspeitos. As investigações foram conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Investigações (NRI).

A investigação da polícia conseguiu localizar o veículo usado para transportar e passar por cima do corpo da vítima, que apresentou sinais de tortura com diversas lesões e fraturas, além de traumatismo craniano. Com o uso de luminol e exames necroscópico, foi encontrado mancha de sangue e fragmentos humanos na vítima.

Foram expedidos seis mandados de prisão e apreensão. Os maiores de idade bão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Já os adolescentes serão levados para a Unidade de Educação Infracional (UNEI - Tia Aurora), em Três Lagoas, por ato infracional análogo ao homicídio. O caso ainda não foi encerrado e segue em investigação sob segredo de Justiça. Para a polícia, o empresário foi morto devido a uma dívida.