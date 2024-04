Delegacias da Polícia Civil realizam operação para coibir ações criminosas

Visando auxiliar na redução de ocorrências de furtos, perturbação da tranquilidade e crimes como roubos, a Polícia Civil de Três Lagoas realizou, na noite de quinta-feira (4), a “Operação Saturação”, que envolveu as equipes da 1ª, 2ª, 3ª delegacias, além do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Investigações (NRI).

A Delegacia Regional de Polícia Civil informou, por meio de nota, que após um levantamento de informações de pontos críticos na cidade pelo serviço de inteligência, policiais civis foram aos locais para um trabalho de repressão e de revista de pessoas suspeitas.

Durante a ação, que contou com dezenas de polícias de diversas delegacias, vários pontos de aglomeração de pessoas, bares, locais usados por suspeitos para venda de entorpecentes, foram fiscalizados pelos polícias civis de Três Lagoas.

Um homem abordado para averiguação acabou preso pelos policiais, devido constar um mandado judicial de prisão em aberto. O suspeito foi informado da ordem judicial, revistado e não tendo nada de ilícito, foi levado à carceragem, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil ainda frisou que ações como essas, voltaram a acontecer e que a sociedade pode auxiliar, denunciando anonimamente locais de venda de entorpecentes e pessoas suspeitas de praticarem crimes como, venda de drogas, furtos e outros crimes, nos telefones: (67) 3919-1514, e no (67) 9 9967-2261.