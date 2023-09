Polícia Civil realiza operação "OLD FLOWER", contra onda de furtos

A Polícia Civil por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da 2ª Delegacia de Polícia Civil desencadearam a operação “OLD FLOWER” na noite desta sexta-feira (29), visando combater a onda de furtos, que atormentam moradores do bairro Vila Piloto, região leste de Três Lagoas.



Após inúmeros furtos registrados no bairro, moradoras se juntaram para cobrar das autoridades uma solução emergencial, para coibir a onda de furtos que vem causando prejuízos e pânico nos moradores em geral.

A Polícia Civil realizou levantamento de informações, de pontos e locais mais suscetíveis a permanência de usuários de drogas e a comercialização de entorpecentes.

Durante a deflagração da operação “OLD FLOWER”, ou “FLOR VELHA”, na tradução, devido nessas ocorrências de furtos, terem sido subtraídas uma expressiva quantidade de flores e plantas das vítimas. Durante a operação pelas ruas do bairro, conversa com moradores e comerciantes, os investigadores da Polícia Civil identificaram um homem L.A.R. de apelido “XÍRU”, que seria o principal suspeito de realizar grande parte dos furtos.

Após buscas pelo bairro, os investigadores localizaram o suspeito em uma via pública e após questionado sobre a suspeita de muitas pessoas, sobre os furtos, “XÍRU”, teria confessado ter participado da subtração de parte dos furtos registrados, inclusive dos materiais de limpeza que haviam sido subtraído do C.E.I (Centro Educacional Infantil) “Jaci Cambui”. Ao suspeito foi dada voz de prisão e o mesmo a carceragem da Polícia Civil, de onde ficará aguardando pela transferência ao sistema prisional.



Com as operações realizadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira, e pela Polícia Militar na noite de quinta-feira (28), as forças de segurança esperam que os números de residências invadidas sejam reduzidos e que a criminalidade sinta na pele, a resposta da Segurança Pública, que não irá tolerar, que ações criminosas, seja tornadas rotineiras e a população acabe refém da bandidagem.



Em nota à imprensa, a Polícia Civil disponibiliza os telefones de quem porventura, tenha informes a respeito de "delitos", podendo entrar em contato (sem a necessidade de identificação), com as unidades, através dos telefones, no 2ª DP 3919-2800, e com o SIG, pelos números 3521-4984, ou 3929-1173