Polícia Civil recupera bicicletas furtadas em Três Lagoas

Policiais Civis lotados na 1ªDP, recuperaram uma bicicleta que havia sido furtada na feira central de Três Lagoas. Durante as investigações os policiais recuperam outra bicicleta oriunda de furto na casa do recpetador.

O furto aconteceu no dia 26 de abril, quando a vítima, um homem de 29 anos que trabalha na feira teve o bem furtado.

De acordo com as informações policiais, a bicicleta foi furtada e transportada em uma motocicleta até a residência do receptador. Diante das informações os policiais conseguiram localizar e recuperar a bicicleta.

Durante as investigações outra bicicleta também foi localizada, ela estava com a numeração raspadas, ambas foram apreendidas e encaminhadas para a sede da 1ª Delegacia de Polícia Civil.