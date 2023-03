Polícia conclui inquérito e indicia agente de produção por estupro

A Policia Civil de Três Lagoas concluiu no último dia 10 de março o inquérito relacionado á violência sexual sofrida pela influencer digital e estudante de enfermagem Julia Rosa Queiroz. O agente de produção Murilo Renan, de 32 anos, foi indiciado pelo crime de estupro qualificado por lesão corporal grave. Ele está com prisão preventiva decretada e continua foragido.

O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando Julia teria marcado um encontro com Renan, com quem mantinha contato através de um aplicativo de relacionamento. Depois disso ela precisou ser hospitalizada e passou por procedimentos cirúrgicos nas partes íntimas.

Veja mais informações sobre o caso: