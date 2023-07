Polícia continua à procura do acusado de matar Richard Veiga 

A Polícia Civil continua à procura Lucas Frazão da Silva, de 19 anos, conhecido como ‘Baianinho’, acusado de matar o jovem Richard Veiga de Oliveira, de 19 anos.

Richard foi morto com um disparo de arma de fogo na nuca durante um desentendimento por conta de uma pipa. O crime aconteceu no Loteamento O.T, em Três Lagoas, no dia 25 de junho.

No local, acontecia um festival de pipa. Durante o desentendimento por conta do “corte” de uma pipa, “Baianinho” efetuou disparo de arma de fogo contra Richard, que morreu após oito dias internado na UTI do hospital.

A polícia já prendeu o dono da arma utilizada por Richard e continua à procura de “Baianinho”.

Quem tiver informações do paradeiro de Lucas Frazão da Silva pode entrar em contato com o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas pelos números (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210.