Polícia deve ser acionada logo depois de perceber golpe

Três golpes de estelionato aplicados em Três Lagoas chamaram a atenção das autoridades. Uma idosa perdeu R$400 ao acreditar que estaria auxiliando sua irmã com o dinheiro. Outra vítima perdeu R$5 mil ao acreditar em um agente de empréstimo. Um outro homem foi surpreendido com as taxas abusivas, também de um suposto empréstimo e perdeu R$3 mil.

O delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, que atua na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) disse que a polícia precisa ser avisada imediatamente assim que a pessoa perceber que foi vítima de um golpe de estelionato. Essa atitude pode ajudar a reaver o valor que foi subtraído.

De Palma salienta que, com as investigações, é possível solicitar o bloqueio cautelar da quantia que foi investida pela vítima. “Depois de instaurado o inquérito, a polícia possui meios até de conseguir identificar os autores”.

OS GOLPES

O golpe cuja vítima foi uma mulher idosa, que não quis ter sua identidade revelada, já é conhecido pela população. Uma pessoa entrou em contato com ela fazendo se passar por sua irmã e pediu dinheiro. Ela não desconfiou por que a foto do aplicativo de mensagens era mesmo da pessoa conhecida.

Os outros dois golpes sofridos esta semana envolvem a falsa contratação de um empréstimo. Em um deles, um homem de 28 anos contratou o produto de uma instituição financeira falsa através da internet.

A ‘financeira’ entrou em contato com ele através do whats app e ele foi atendido por duas pessoas que seriam funcionários da falsa instituição. Já durante a negociação foi informado de que seu nome estava bloqueado e, para que o empréstimo fosse aprovado ele teria que pagar uma taxa de mais de R$3 mil. O pagamento seria feito via pix em nome de uma terceira pessoa.

O modus operandi do terceiro golpe registrado é idêntico, porém os estelionatários informaram que as taxas que deveriam ser pagas seriam de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O prejuízo, neste caso, ultrapassou os R$5 mil.

PROTEÇÃO

De Palma lembra que quase todas as ofertas de empréstimo ou de retorno financeiro rápido e fácil na internet ou nas redes sociais são golpes, uma vez que a taxa de juros indicada é irreal se comparada aquela que é praticada pelo mercado.

Ele recomenda que, o primeiro passo para não ser mais uma vítima, é saber para quem vai o dinheiro. “Geralmente há uma divergência de nomes em relação à pessoa que negocia e que vai receber. Este é um indício de golpe”.

Em relação aos aplicativos como OLX que permitem a venda de diversos produtos de pessoa para pessoa, é mais seguro ir até o local onde está o que você pretende comprar. “Veja o estado em que se encontra o produto, avalie e faça o pagamento somente para a pessoa que estiver de posse dele”.