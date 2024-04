Polícia Federal apreende 32 kg de cocaína e 247 celulares contrabandeados

A Polícia Federal de Três Lagoas apreendeu 32 kg de cocaína e 247 produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai, na tarde de quinta-feira (4), em um ônibus, na cidade de Bataguassu (MS). Na ação, quatro pessoas foram presas.

Policiais federais realizavam fiscalizações, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, quando abordaram o ônibus de características de fretamento.

Dentro do veículo havia apenas sete pessoas, quatro delas funcionárias da empresa dona do veículo. O ônibus que não teria autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT para realizar o serviço de fretamento interestadual, foi submetido a uma revista e localizado 247 produtos eletrônicos sem notas, sendo a maioria aparelhos celulares.

Ainda durante buscas no veículo, foi localizado dentro de uma lataria do ônibus, vários tabletes de cocaína, que pesaram 32 kg. Quatro pessoas foram presas e levadas à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas (MS), junto do veículo e o material apreendido.