Polícia Federal apreende 133 kg de cocaína em Brasilândia

A Polícia Federal apreendeu 133,8 kg de cocaína, durante uma abordagem a uma picape, nesta quinta-feira (29), na rodovia MS-395, na cidade de Brasilândia (MS).



O veículo foi abordado e durante uma busca visual, nada de ilícito foi encontrado. Mas não sabendo dizer aos policiais de onde vinha, para onde seguiria e estando bastante agitado, o motorista do veículo chamou a atenção dos agentes.

Questionando se transportava algum tipo de drogas ou armas no veículo, o suspeito teria negado. E não acreditando na desculpa do motorista, os agentes federais teriam informado que o veículo seria levado até a Delegacia de Polícia Federal, em Três Lagoas (MS), onde passaria por uma busca minuciosa.

O homem confessou que havia cocaína no veículo e que estava dividida em dois compartimentos. Uma parte estaria em um fundo falso, na carroceria, e a outra parte no estepe do veículo.

A picape e o suspeito foram levados até a Delegacia de Polícia Federal, onde os compartimentos foram encontrados e a droga retirada, sendo pesada e totalizando 133,8 kg de cocaína pura. Também foram apreendidos com o suspeito, R$ 4 mil, que seriam para custear a viagem e três celulares. O valor que o suspeito receberia para levar a droga e o destino que seria entregue a cocaína, não foram divulgados.

A rota feita pelo traficante, é comumente utilizada por criminosos que saem do país vizinho Paraguai e tem como destino Três Lagoas (MS), ou o estado de São Paulo, para escoar maconha, skank e armas.