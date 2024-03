Polícia Federal e Militar são chamadas em aeroporto após importunação sexual durante voo

A Polícia Federal e a Polícia Militar responderam a um chamado no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, no domingo (24) de manhã, após comissárias de bordo relatarem casos de importunação sexual envolvendo um passageiro, durante um voo com destino a Três Lagoas.

Os policiais foram acionados depois que funcionários da companhia aérea notaram que um passageiro estava perturbando a tranquilidade do voo e causando constrangimento aos demais passageiros ao cometer atos de importunação sexual. Após a administração do aeroporto Plínio Alarcon ser informada, a PM e a PF foram chamadas para intervir.

Ao aterrissar no Aeroporto de Três Lagoas, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.