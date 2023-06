Polícia Federal prende em flagrante homem por crime de moeda falsa

A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (26), dois mandados de busca e apreensão contra crime de moeda falsa em Três Lagoas. A investigação teve início quando uma pessoa adquiriu, em um estabelecimento comercial, sapatos com notas falsas. Toda a ação foi filmada e a análise da perícia confirmou tratar-se de moeda falsificada.

Durante a execução de um dos mandados de busca e apreensão foi encontrada certa quantidade de droga (cocaína) e realizada, então, a prisão em flagrante do detentor. As investigações ainda estão em andamento para identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.