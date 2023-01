Polícia identifica motorista que atropelou e matou jovem

O cruzamento das ruas João Carrato com David de Alexandria, foi cenário de mais um acidente fatal de trânsito, em Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem conseguiu as imagens do circuito de câmeras, que mostram o momento exato onde Luiz Fernando Garcia Rodriguez colidi com sua motocicleta contra um carro.

O jovem trabalhava como moto entregador, Luiz Fernando Garcia Rodriguez, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora, no dia 03 de janeiro, devido a gravidade foi transferido para Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, 4 de janeiro.

De acordo com o delegado Matheus de Palma, o condutor do veículo já foi identificado e prestou depoimento, nesta quarta-feira (4).

O cruzamento onde ocorreu o acidente possui placas de trânsito e sinalização na horizontal, agora a polícia civil quer saber quem teria avançado no cruzamento e provocado o acidente.

