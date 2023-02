Polícia identifica suspeito de invadir residência e recupera produtos furtados

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, em ação conjunta, elucidaram um crime furto praticado em uma residência, identificando a autoria e recuperando os bens e documentos furtados da vítima. O fato ocorreu na segunda-feira (30), no bairro Carioca, e a identificação do suspeito, na tarde desta uerça-feira (31).

Um dia depois, a vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) informando que durante o período da manhã, haviam arrombado uma janela de sua residência e, de lá furtado um notebook, cartões bancários e diversos documentos pessoais.

O suspeito ainda havia utilizado o cartão de crédito da vítima para fazer compras em diversos estabelecimentos, num total de aproximadamente R$ 900. Durante as investigações, com análise de imagens de câmeras de segurança e informações com testemunhas, o autor foi identificado como sendo um homem de 35 anos, morador do bairro Vila Piloto, oriundo da cidade de Castilho (SP).

As equipes do SIG e da 2ª Delegacia foram até a residência e encontraram o aparelho notebook furtado, bem como a roupa que o suspeito usava no momento da utilização indevida do cartão de crédito da vítima. Também foram localizados os documentos e cartões furtados na casa.

O homem foi levado para o SIG, onde acabou confessando a prática do crime. Por não ser flagrante, ele foi indiciado e poderá ser processado pelo crime de furto. Se for condenado pode receber uma pena de até oito anos de reclusão.

A Polícia Civil solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.