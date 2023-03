Polícia investiga morte de homem a pauladas na estrada Boiadeira

A Polícia Civil de Três Lagoas investiga a morte de Edgard Barbosa de Souza Junior, de 58 anos, conhecido popularmente como ‘Pai Junior’. Ele foi encontrado morto em sua cada na noite da última quarta-feira (22), nos fundos do Centro Diocesano, na estrada Boiadeira.

De acordo com o boletim de ocorrências, o corpo foi encontrado por uma testemunha que teria ido até a casa de Junior e, ao chegar, a porta estaria arrombada. A vítima foi encontrada de bruços e com muito sangue ao seu redor. A cena do crime foi isolada para investigação.

Confira mais informações: