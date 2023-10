Polícia Militar Ambiental divulga balanço do mês de setembro

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) divulgou um informe à imprensa, nesta segunda-feira (2), apresentando um balanço parcial das apreensões realizadas no mês de setembro em todo o estado.

De acordo com a nota da PMA, foram apreendidos 91m³ de madeira oriundas de desmatamento irregular por falta de documentação que comprovasse a origem legítima da madeira, assim como as devidas autorizações dos órgãos ambientais.

No que diz respeito às ações em rios e lagos do estado, foram apreendidos 236kg de pescados. Essas ações visam preservar espécies ameaçadas de extinção e outras que sofrem com a pesca predatória, onde não se respeita o tamanho mínimo de captura, colocando em risco a maturidade e a reprodução de muitos peixes. Para fiscalizar a retirada de animais de seus habitats e garantir a devida documentação dos pescadores, foram realizadas diversas operações em rios do estado, incluindo a abordagem de pescadores.

Ainda no balanço parcial da PMA, ao longo de setembro foram apreendidas cinco armas de fogo, 38kg de drogas, 244 animais vítimas de maus-tratos em áreas urbanas e rurais, além de resgates de animais silvestres em regiões urbanas. Também houve à autuação de 70 pessoas por diversos crimes ambientais, 21 pessoas presas em flagrante por crimes ambientais, seis veículos apreendidos e multas que superaram o valor acumulado de R$ 1 milhão.