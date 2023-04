Polícia Militar apreende veículo furtado no bairro Nossa Senhora Aparecida

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um veículo, que havia sido furtado, em Três Lagoas. O fato ocorreu no sábado (22), por volta das 17h30, durante Operação Blitz, na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A equipe policial abordou uma motoneta Honda/Biz, de cor preta, conduzida por uma menor de idade e durante checagens verificaram que a placa afixada no veículo pertence a uma motoneta de cor branca.

Durante consulta nos sistemas policiais, através da verificação do número do registro de motor, foi constatado que o veículo é produto de furto. Ao ser questionada a respeito da motoneta, a adolescente informou ter adquirido o veículo através de negociação realizada no aplicativo de rede social, pela quantia de R$ 4 mil.

Diante do fato, a condutora e veículo foram encaminhados até a delegacia de polícia ficando à disposição da autoridade policial.