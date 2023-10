Polícia Militar divulga balanço do canil setorial no mês de setembro

O 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) divulgou um comunicado à imprensa, nesta quarta-feira (4), fornecendo informações e um resumo das atividades do Esquadrão de Ações Especiais com Cães, durante o mês de setembro, nas cidades sob a jurisdição do 2° BPM, incluindo Água Clara, Selvíria, Brasilândia e Três Lagoas.

Conforme o comunicado da PM, durante as operações em que o canil foi envolvido, foram apreendidos um total de 165kg de drogas. Além disso, foram realizadas fiscalizações em 67 veículos, abordadas 162 pessoas para averiguação, fiscalizados 19 veículos de grande porte, conduzidas 4 operações, encaminhadas 4 pessoas aos plantões policiais e prestado apoio em 3 ocorrências relacionadas a outros órgãos policiais e operações de fiscalização.

Para a Polícia Militar, o Esquadrão de Operações Especiais com Cães, é de suma importância no combate ao tráfico de drogas, devido o crime organizado, utilizar das mais variadas formas de tentativa de burlar as fiscalizações nas ações criminosas de tráfico de drogas e armas.

A PM enfatiza ainda que, a colaboração da sociedade é fundamental para auxiliar as forças de segurança no combate ao crime organizado e em atividades criminosas. Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do telefone de emergência 190, bem como pelos números de WhatsApp do 2° BPM: (67) 3919 7900 e (67) 3919 9737, além do telefone (67) 3919 3738.