Ação conjunta da PM e Polícia Civil resulta em prisão de suspeito de tráfico de drogas

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de um jovem, de 19 anos, por suspeita de vender drogas. O caso foi nesta quinta-feira (7), na rua João Mendes, no bairro Jardim das Paineiras (local conhecido como “Zona Velha”), em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, um policial militar teria flagrado uma negociação de drogas entre dois homens e pedido apoio da Polícia Civil. Logo em seguida, um homem, de 27 anos, que suspostamente teria comprado o entorpecente, foi abordado pelos policiais e revistado.

Com o suspeito foi localizado uma porção de crack que, segundo ele, seria para o consumo pessoal. Ele disse que adquiriu o entorpecente com um jovem, que é proprietário da residência, onde ele havia acabado de sair. Foi feito contato dos policiais com o suspeito de vender a droga e localizado o valor de R$ 653.

Para as polícias Militar e Civil, o dinheiro encontrado com o suspeito de 19 anos, seria o lucro obtido com a venda de crack, no bairro. Ele foi autuado por tráfico de drogas. O outro homem prestou depoimento como testemunha e foi liberado. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.