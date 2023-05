Polícia Militar encerra 'Operação Divisas' e reforça monitoramento em bairros

E a operação divisas e fronteiras integradas do 2° Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas encerrou na noite de segunda-feira. A operação foi para intensificar o policiamento na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo, para coibir os crimes de tráfico de drogas, armas e descaminhos.

Durante os dias de operação foram fiscalizadas 1.300 pessoas e 1.800 veículos foram vistoriados.

Três Lagoas é rota do tráfico de drogas pela BR-262 e BR-158, que dão acesso aos grandes centros da região sudeste. O foco desta operação foi justamente coibir ação do tráfico organizado por quadrilhas que aproveitam destas rodovias, como pontua o Tenente da Polícia Militar Renato Ribeiro.

