Polícia Militar inicia 'Operação Boas Festas' em Três Lagoas

Durante as festividades de fim de ano, o Centro comercial de Três Lagoas é atraído por diversas pessoas. Com essa alta movimentação e a expectativa de aumento das vendas pelos comerciantes, surge a preocupação com a segurança, já que nesse período as lojas estão abertas até às 22h.

Segundo o major da Polícia Militar, Francisco Rojeliano, a PM já realiza o policiamento na área Central, de segunda a sábado, no período da manhã e da tarde. Agora, com a grande demanda de fim de ano, a fiscalização foi reforçada tanto no Centro quanto no Shopping Três Lagoas.

Do dia 18 ao dia 22 de dezembro, três equipes da PM estarão revisando o monitoramento policial durante a manhã, tarde e a noite, até às 00h. Esta ação visa trazer segurança para a população fazer compras tranquilamente, independente do horário.

