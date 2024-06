Polícia Militar localiza moto furtada antes da vítima registrar boletim de ocorrência

A Rádio Patrulha da Polícia Militar recuperou uma moto furtada na madrugada desse sábado (22), na avenida Raphael de Haro, cruzamento com a rua Mancini, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Por volta de 1h55, enquanto realizavam rondas pela cidade, os policiais avistaram a moto abandonada sob uma árvore em um local escuro e isolado. Ao checar a placa do veículo, não encontraram queixa de furto registrada. No entanto, devido à localização suspeita e a ausência de moradias próximas, os policiais contataram o proprietário através do número de telefone cadastrado nos documentos da moto no banco de dados do Detran-MS.

O proprietário informou que a moto havia sido furtada poucos minutos antes e que estava enfrentando dificuldades para registrar o boletim de ocorrência online na delegacia virtual. A polícia levou a moto até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde a vítima também compareceu para registrar a ocorrência. Após o registro, o veículo foi devolvido ao proprietário.