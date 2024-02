Polícia Militar monta esquema de segurança para o carnaval em Três Lagoas

O carnaval em Três Lagoas vai acontecer na Esplanada da NOB, a partir de sexta-feira (9), e vai contar com uma força tarefa montada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e o Departamento de Trânsito, além do uso de tecnologias, para garantir a diversão dos foliões.

A Polícia Militar vai utilizar um efetivo específico em diversas modalidades para a segurança no carnaval. Será instalada uma base física em pontos estratégicos e haverá monitoramento móvel nas imediações da festa, com auxílio de estatísticas criminais para direcionar o policiamento.

O subcomandante do batalhão, José Flávio Moura, informou que na última edição no carnaval em Três Lagoas, não houve ocorrências de grande significância, apenas algumas desavenças, que logo foram solucionadas, porém os foliões precisam manter os cuidados mínimos. “Vamos estar presente com o intuito de coibir eventuais delitos”, afirmou.

Durante a folia, é essencial, também, cuidado com às crianças e adolescentes. Nesta semana, a Prefeitura de Três Lagoas vai realizar algumas ações para orientar a população de como prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos infanto-juvenil, durante as festividades.

