Polícia Militar prende autor de furto e recupera veículo

Um homem, de 42 anos foi preso após furto de veículo no município de Brasilândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 1° Pelotão, do 2° Batalhão de Polícia Militar recebeu informações através do 190 de uma caminhoneta de cor vermelha com dois ocupantes que teria colidido com outro carro e que estava abandonado na via.

Ainda de acordo com as informações os dois ocupantes do utilitário teriam fugidos do local. Momento em proprietário do veículo compareceu na sede do pelotão para relatar o furto após ele ter estacionado em frente ao sindicato rural do município.

Diante as informações os policiais saíram em diligências vindo a localizar um dos envolvidos no furto o qual durante entrevista relatou que seu comparsa que estaria dirigindo o veículo, que veio a ser localizado abandonado em uma estrada vicinal na saída para a cidade de Bataguassu, porém antes teria adentrado uma propriedade rural quebrando a porteira e se evadido.

Diante o fato o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para providências e o veículo restituído ao proprietário.