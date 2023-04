Policia Militar prende autor de furto no bairro Jardim Maristela

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira (20) um homem que tentava furtar residências no Bairro Jardim Maristela em Três Lagoas. A PM estava na Viela Conceição Costa, onde de acordo com relato de moradores, o autor estaria pulando muros de algumas casas do bairro.

Ao ser avistado, o autor pulou muros de residências na tentativa de fugir, porém acabou capturado pela equipe. R.A. dos S., já é conhecido nos meios policiais pelo crime de furtos em Três Lagoas.

Diante dos fatos, o homem foi apresentado junto à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).