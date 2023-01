Polícia Militar prende autores de tráfico de drogas em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (19), os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de mais de 39 quilos de maconha, várias mudas de Cannabis Sativa e prenderam 03 autores de tráfico de drogas.

Por volta das 16h30, a guarnição do GETAM do 2º Batalhão após tomar conhecimento de denúncias de tráfico de drogas e suposta plantação de maconha, deslocaram ao local conhecido como 'Invasão da Guanabara', onde durante as rondas avistaram em um terreno uma muda de planta análoga à Cannabis, com cerca de 1,30m, em desenvolvimento.

Os policiais entraram no imóvel, vindo a abordar 2 irmãos, sendo um de 18 anos e outro de 21, juntamente com uma moça de 18 anos, onde ao serem questionados se haveria drogas ou mais mudas pelo terreno, o jovem de 21 anos se apresentou como proprietário e criador das mudas, apontando aos militares um viveiro em desenvolvimento, contendo 10 vasos com mudas maconha, e cerca de 20 mudas plantadas no solo.

Durante vistoria no quintal, a guarnição percebeu desnível no solo, com terra fofa e recém mexida, onde ao escavarem localizaram enterrado 40 “tabletes” de maconha (33.800 gramas); além de ferramentas para o preparo e embalo para a venda e mais 09 “tabletes” (4.600 gramas) e pedaços de maconha (900 gramas) picadas prontas para o comércio, que foram localizados no interior do imóvel.

Diante os fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e realizado sua condução para a delegacia de polícia, onde foram apresentados juntamente com todo material apreendido para as para providencias cabíveis.