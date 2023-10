Polícia Militar prende suspeito por tentativa de roubo

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem, de 41 anos, por tentativa de roubo, no final da tarde desta quinta-feira (19), na rua José Marciano Pereira, no bairro Interlagos em Três Lagoas.

De acordo com a polícia, por volta de 16h, o homem armado com uma faca tentou assaltar duas vezes uma pessoa. Na primeira tentativa, o suspeito atravessou a rua e abordou a vítima exigindo os pertences dela.

Na segunda investida, o suspeito perseguiu a vítima e começou uma briga corporal, até que ela conseguiu fugir e entrou em uma residência pedindo ajuda e ligou para a polícia.

A polícia prestou atendimento a vítima e em seguida os militares fizeram rondas pelo bairro e localizaram o suspeito em um conjunto de kitnets, na rua Crispim Coimbra, que confessou a tentativa de assalto e foi preso em flagrante.

A vítima e o suspeito foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

Ocorrências

Em 2023, no bairro Interlagos, foi registrado um homicídio e uma tentativa de homicídio por facas, em locais com diversos quartos de alugueis, onde há grande fluxo de pessoas do sexo masculino.

O bairro Interlagos tem números elevados de furtos e roubos, devido o uso indiscriminado de drogas, como álcool e crack, além de ter ligação direta com pontos de grande fluxo de pessoas em situação de dependência química.

Segundo a polícia, os pontos dos usuários de drogas são a quadra poliesportiva da Lagoa Jorge Milanez, Segunda Lagoa e Rodoviária Municipal de Três Lagoas, onde existe grande fluxo de viciados em drogas lícitas e ilícitas.

Ações

A Polícia Militar vem intensificando ações de combate aos crimes de furtos, tráfico de drogas e receptações de produtos furtados, na tentativa de trazer um pouco de tranquilidade à sociedade. Mas devido as leis vigentes e a falta de políticas públicas, referente a saúde dos viciados em drogas, a reincidência e a falta de temor em ser presos, faz os envolvidos com drogas e álcool se manterem nas ações criminosas, para saciar o vício, e por saber que após conseguir furtar algum produto, haverá alguma pessoa que se disponibilizará em comprar algum produto furtado, para auxiliar e manter os dependentes no ambiente das drogas.