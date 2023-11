Polícia Militar prende suspeito e apreendeu meio quilo de cocaína na BR-158

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, após ser flagrado por policiais militares com 558 gramas de cocaína na madrugada desta quarta-feira (15), na rodovia BR-158, em Três Lagoas.



Durante a madrugada a Polícia Militar recebeu uma denuncia anonima pelo telefone 190, sobre uma pessoa que estaria em uma moto Honda Twister preta, com drogas e que o entorpecente seria levado para alguma cidade vizinha, Selviría, Inocência ou Aparecida do Taboado. De posse da informação os militares deslocaram na rodovia e visualizaram a moto denunciada e deram ordens de parada.



O suspeito de 38 anos ao perceber que seria abordado pela polícia, teria jogado uma sacola no chão antes de parar e durante a abordagem, retirado do bolso um aparelho celular e jogado ao chão, com intuito de quebrar o aparelho. O homem foi revistado e com ele nada de ilícito foi encontrado, a sacola jogada pelo suspeito foi encontrada e dentro dela havia um tablete de cocaína, pesando 558 gramas.

Para os militares o homem negou ser dono da droga e teria tentado resistir a prisão, forçando os militares a usar da força para conseguir conte-lo, para algema-lo. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante após prestar depoimento. O celular quebrado foi entregue ao plantão polícia da civil, para que seja periciado.