Polícia Militar realiza operação contra tráfico de drogas em Três Lagoas

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas iniciou nesta terça-feira (7), a operação “Sulmassp”, realizada em conjunto com cinco estados da federação com o objetivo de coibir o tráfico de drogas nas regiões de fronteira.

Uma barreira de fiscalização foi feita nas proximidades da ponte do Jupiá, que faz divisa entre a cidade de Castilho-SP e Três Lagoas-MS, e também, na fronteira entre a cidade de Ilha Solteira-SP e Selvíria-MS.

Segundo o Major da PM, Francisco Rogeliano, a fiscalização será feita também na área urbana de Três Lagoas e vai até o final de semana. “Ainda teremos operações esporádicas na semana seguinte e atuaremos em operação saturação junto com outras forças de segurança”, afirmou

A operação Sulmassp foi deflagrada em conjunto com as unidades da Polícia Militar dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Cantarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

