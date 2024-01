Polícia Militar recebe denúncia de espancamento e vítima diz ter caído de bicicleta

Um homem, de 46 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser agredido, na noite de quinta-feira (4). O caso ocorreu na rua Diógenes de Lima, no bairro Jardim Dourados, região Oeste de Três Lagoas.

Por volta das 22h, o Samu e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A informação inicial indicava que o homem estaria sendo agredido por um grupo de pessoas. Ao tentar escapar das agressões, a vítima correu até a frente de uma residência, onde acabou caindo na calçada e pedindo socorro.

Apresentando fratura no braço direito e diversas escoriações, o homem não quis revelar aos Policiais Militares o que havia acontecido. Ao ser questionado sobre as lesões, afirmou apenas que teria caído da bicicleta, embora não houvesse evidência de uma bicicleta no local.

Após acompanhar o socorro da vítima, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Samu, os Policiais Militares registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O caso, categorizado como lesão corporal, será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.