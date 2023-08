Polícia Militar recupera bicicleta furtada no Centro de Três Lagoas

Uma bicicleta foi recuperada pela Força Tática, do 2°Batalhão de Polícia Militar, na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática em fiscalização pela região, próximo à pista de skate, visualizou um homem com uma bicicleta, com as mesmas características do furto ocorrido mais cedo.

No local em que ocorreu o crime existe um circuito de câmeras de segurança que registrou e identificou o autor. Ainda de acordo com registro policial, ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu e deixou a bicicleta para trás.

Diante o fato a bicicleta foi encaminhada para a delegacia para ser entregue à vítima. Já o ladrão não foi localizado.