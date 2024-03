Polícia Militar recupera moto furtada após denúncia anônima

A Força Tática da Polícia Militar recuperou uma moto Yamaha Fazer 250, com queixa de furto, após denúncias anônimas na tarde de sexta-feira (15), na rua Irmãos Spinelli, no bairro Vila São João, em Três Lagoas (MS).



De acordo com as informações, moradores do bairro estranharam a moto parada de frente a uma residência e ligaram para a Polícia Militar, no telefone 190, que foi o local.

Continue Lendo...



Durante checagem os números de chassi do veículo, foi constatado que moto havia sido furtada em 28 de fevereiro, da frente de uma residência na rua Munir Thomé, Centro de Três Lagoas. Algumas pessoas relataram aos policiais, que um adolescente de 16 anos, teria permanecido com a moto por vários dias, a abandonando logo em seguida naquele ponto.



O veículo foi apreendido e levado para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito um boletim de ocorrência, de achado de coisa.