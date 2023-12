Polícia Militar Rodoviária reforça fiscalização em rodovias em Três Lagoas

Com o aumento do tráfego de veículos nas estradas durante o fim de ano, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias estaduais, de Três Lagoas e região.

A operação ‘Boas Festas’ iniciou no dia 4 de dezembro e finaliza em 5 de janeiro de 2024. O objetivo é reduzir o número de acidentes, além de coibir as práticas de infrações e irregularidades no trânsito.

De acordo com o Major Alessandro Vencio, da Polícia Militar Rodoviária, as bases de Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul e Nova Andradina estão com o policiamento reforçado para auxiliar na fiscalização de trânsito e criminal, nas rodovias.

As infrações mais recorrentes nas estradas são: falta de cinto de segurança, ultrapassagem perigosa, veículos com faróis apagados e documentos vencidos. Por isso, é necessário atenção redobrada no trânsito.

O Major Alessandro Vencio deu algumas dicas para quem vai pegar a estrada. “É importante verificar as condições do veículo antes de colocá-lo na rodovia, como combustível, equipamentos de sinalização, farol, limpador de para-brisa, além de total atenção na estrada", disse.

