PM apreende drogas em bar que funcionava como boca de fumo

Uma equipe da Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por tráfico de drogas após encontrar 207 gramas de entorpecente, no final da tarde desta quarta-feira (31). A droga estava na casa de um homem, de 51 anos, que foi preso, no dia 27 de janeiro deste ano, por tráfico, na rua Vicente Leão, no bairro Jardim Planalto, região Sul de Três Lagoas.

Denúncias anônimas feitas à Polícia Militar relatavam que na casa dele haveria mais drogas escondidas. Após a denúncia, uma equipe policial foi até ao local, conversou com um inquilino, residente em uma kitnet aos fundos do bar, onde funcionaria um ponto de venda de drogas.

O homem teria autorizado a Polícia Militar a realizar buscas. Ocasião em que foi encontrado em uma lixeira, uma bolsa preta com duas balanças de precisão, 30 gramas de crack, 23 gramas de cocaína e 154 gramas de maconha.

As drogas e a balança foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A Polícia Civil irá abrir um inquérito policial para investigar o caso e anexar ao processo de tráfico de drogas contra o suspeito, que está preso, na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.