Polícia Penal aprende 450g de droga em presídio de Três Lagoas

A Polícia Penal prendeu 450g de maconha que seriam lançadas para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, no dia 12 de janeiro. De acordo com o diretor do presídio, Walter Medeiros, a droga foi encontrada nos fundos do pavilhão quatro.

Segundo Medeiros, antes as pessoas aliciadas tentavam arremessar drogas pela mata no entorno do presídio, agora, uma nova modalidade vem sendo adotada pelo crime organizado. “As tentativas de lançarem entorpecentes para dentro da penitenciária é frequente”, informou.

Atualmente, “a população carcerária da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas é o dobro da capacidade, mas é tranquilo, já que são oferecidas oportunidades para redução da pena, por meio de oficinas e aulas para internos disciplinados”, explicou o diretor.

