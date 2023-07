Polícia prende homem com trouxinhas de crack no bairro Paranapungá

Na madrugada dessa terça-feira (11, a equipe GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos), em rondas pelo bairro Paranapungá, realizou uma abordagem policial em um homem.

Ao visualizar a equipe policial dispensou um recipiente plástico ao solo, dizendo que: "Já perdeu!".

Após entrevista e busca pessoal, conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP) da Polícia Militar, foi verificado o recipiente dispensado ao solo, que no seu interior foi localizado 39 trouxinhas de substância análoga à crack, totalizando 10g.

No bolso do autor foi localizado o valor de R$18,10 em diversas moedas e cédulas, conforme relatos do homem, valor adquirido da “mercancia na noite”.

Foi dado voz de prisão ao autor, bem como informado seus direitos constitucionais, sendo conduzido e entregue à DEPAC, sem lesões corporais para providências.

SERVIÇO

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!