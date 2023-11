Polícia prende homem por suspeita de furto em campus da UFMS

A Polícia Militar por meio da Rádio Patrulha, prendeu um homem, de 26 anos, por invasão de propriedade, tentativa de furto e dano ao bem público, na manhã desta sexta-feira (3). Isso porque ele pulou o muro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, na rua Bruno Garcia, no bairro Jardim Primaveril. .

Por volta de 7h30, os moradores acionaram o 190 da Polícia Militar, informando que um homem havia pulado o muro da universidade. Rapidamente a equipe da Rádio Patrulha foi ao local, mas o suspeito já havia fugido.

Durante rondas pela região, um homem com as mesmas características do suspeito foi localizado pelos militares, que deram voz de prisão. Ao retornar ao local com o suspeito, os policiais encontraram uma sacola com ferramentas e vários cabos elétricos cortados, produtos que seriam furtados por ele.

O suspeito foi detido e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para o boletim de ocorrência.