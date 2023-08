Polícia prende lutadores de jiu-jítsu suspeitos de roubo e estupro em Três Lagoas

Após um caso de estupro e roubo registrado, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (23), os suspeitos de envolvimento nos crimes foram presos, no interior paulista, nesta quinta-feira (24). O tricampeão mundial de jiu-jítsu Erbeth Santos e o lutador André Pessoa estão presos na delegacia de Polícia Civil, no município de Boituva, distante 548 km.

Uma jovem de 24 anos acionou a Polícia Militar de Três Lagoas e registrou boletim de ocorrência dizendo ter sido vítima de estupro e roubada após marcar um encontro amoroso pela internet, por meio de um site. O encontro foi na residência da jovem, no Centro, e lá havia outras quatro amigas. No entanto, de acordo com a vítima, quem agendou o encontro foi o André e quem compareceu ao local teria sido o Erbeth.

Durante a relação íntima, o suspeito teria mostrado um facão e ameaçado a jovem, que é garota de programa. Com medo, ela disse que continuou no quarto até terminarem a relação.

Continue Lendo...

Polícia apreendeu 24 celulares roubados e R$ 3,2 mil, no veículo usado na fuga pelos suspeitos. Foto: Divulgação/PM de Boituva.

Depois, percebeu que outra pessoa tinha entrado na casa e rendido as amigas, que estavam em outro cômodo. Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que os dois homens estavam na sala da casa, um deles armado, e ambos começaram a roubar celulares e dinheiro das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo foram quatro celulares e o valor de R$ 1,2 mil. Em seguida, a dupla fugiu do local em direção ao estado de São Paulo.



Delegacia

A equipe de reportagem do JPNews conversou com o delegado Carlos Antônio Antunes, titular da delegacia de Boituva, onde os dois lutadores estão presos. Ele contou que após receber informações sobre o caso em Três Lagoas, equipes das polícias Civil e Militar passaram a monitorar a rodovia Presidente Castello Branco. “Quando eles chegaram ao pedágio, que fica próximo a Boituva, foi feito o cerco dos policiais e a dupla acabou presa”, relatou. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

O delegado disse ainda que vai representar pela prisão preventiva dos dois apesar de os crimes não terem ocorrido em solo paulista. A audiência de custódia da dupla está agendada para sexta-feira (25), às 13h30, em Boituva.

No carro, utilizado na fuga, os policiais encontraram 24 celulares e o valor de R$ 3,2 mil em dinheiro. Ainda, conforme a Polícia Civil, Erbeth não possui passagem criminal e André responde por violência doméstica.

A delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, abriu inquérito para apurar o caso, mas preferiu não dar detalhes da investigação. Os suspeitos deverão ser transferidos para Três Lagoas, na sexta-feira.